Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel / Autobahn 7: ...

Kassel / Autobahn 7: Umgestürzter Getränkelaster in der Abfahrt Kassel-Nord: Abfahrt in Fahrtrichtung Norden teilweise gesperrt

Kassel - Um kurz nach 10 Uhr kippte ein Lastwagen, der mit Getränkeflaschen beladen war, im Kurvenbereich der Abfahrt Kassel-Nord an der Nordfahrbahn der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel um. Der quer zur Fahrbahn liegende Lkw blockiert seit dieser Zeit die Abfahrt in Richtung Kassel. Die Ladung, die sich über die benachbarte Auffahrt verteilt hat, blockiert die Zufahrt zur Autobahn in Richtung Göttingen. Die Sperrung dürfte nach derzeitiger Schätzung der Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal bis mindestens 13 Uhr andauern. Von der Sperrung nicht betroffen ist die Abfahrt in Richtung Niestetal. Verkehrsteilnehmer, die nach Kassel abfahren wollen, sollten entweder eine frühere Abfahrt wählen oder zunächst in Richtung Niestetal abfahren und dort im Kreisel ihre Richtung nach Kassel wechseln.

Bei dem Unfall ist der Fahrer des Lastwagens verletzt und mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden.

Zur Unfallursache und der Schadenshöhe können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.

Es wird nachberichtet!

