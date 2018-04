Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Autofahrer ...

Kassel: Autofahrer übersieht Fußgängerin: 30-Jährige verletzt ins Krankenhaus

Kassel - Am gestrigen Dienstagabend ereignete sich auf der Kreuzung Ysenburgstraße, Ecke Mönchebergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 30 Jahre alte Fußgängerin aus Kassel verletzt und anschließend von einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht wurde. Ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Kassel hatte sie zuvor beim Abbiegen übersehen.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen kurz nach 22 Uhr. Zu dieser Zeit war der 24-Jährige mit seinem Mercedes von der Weserspitze kommend auf der Ysenburgstraße unterwegs. Er bog an der Kreuzung Mönchebergstraße nach links ab und übersah dabei die Fußgängerin, die die Mönchebergstraße querte. Die Frau stürzte zunächst auf die Motorhaube und von dort auf die Straße. Sie erlitt dabei Verletzungen am Bein und dem Nacken. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Am Mercedes entstand leichter Sachschaden an der vorderen Stoßstange.

Torsten Werner Pressesprecher Tel.: 0561 - 910 1020

