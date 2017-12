Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel, BAB 7, Gemarkung ...

Kassel, BAB 7, Gemarkung Knüllwald, FR Nord: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Kassel - Am Samstag, 23.12.2017, 18:46 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7, Gemarkung Knüllwald, Höhe Hasselberg, ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein Streifenwagen der Polizei stand auf dem Seitenstreifen der BAB 7, um einen zuvor stattgefundenen Verkehrsunfall aufzunehmen. Plötzlich kamen von hinten zwei weitere PKW angefahren, wobei der eine PKW dem anderen aufgefahren war. Durch das Auffahren wurde der auffahrende PKW abgewiesen und traf seitlich den Streifenwagen. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein 54-jähriger Polizeibeamter der Polizeiautobahnstation Baunatal, der zum Unfallzeitpunkt neben dem Streifenwagen stand, leicht verletzt. Der 30-jährige Fahrer des auffahrenden PKW wurde ebenfalls leicht verletzt, während die andere unfallbeteiligte 31-jährige Fahrerin zunächst in ihrem PKW eingeklemmt worden war. Sie konnte aus ihrem PKW befreit werden und wurde stationär in einem Kasseler Krankenhaus aufgenommen. Der 30-jährige Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 45.000,- Euro. Zur Klärung des genauen Unfallgeschehens wurde ein Unfallsachverständiger beauftragt. Die BAB 7 blieb im Bereich der Unfallstelle bis um 23:45 Uhr voll gesperrt.

Frank Jochheim, Polizeihauptkommissar

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910 0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit Pressestelle Telefon: 0561/910 10 20 bis 23