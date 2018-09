Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Balkonbrand in ...

Kassel: Balkonbrand in Waldau; Shisha-Kohle könnte Brand entfacht haben

Kassel - Ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Kasseler Stadtteil Waldau könnte durch unsachgemäßen Umgang mit Shisha-Kohle ausgelöst worden sein. Der Sachschaden beläuft sich nach erster vorsichtiger Schätzung auf rund 10.000 Euro.

Polizei und Feuerwehr waren am heutigen späten Montagmorgen zu einem Brand in die Breslauer Straße gerufen worden. Auf dem Balkon einer Mietswohnung im dritten Obergeschoss stiegen enorme Qualmwolken auf. Nachdem der Brand von der Feuerwehr gelöscht war, konnten die Beamten des Polizeireviers Ost mit den Brandermittlungen beginnen. Die Ursache könnte ihren Angaben zufolge glühende Kohle, die für eine Shisha verwendet wurde, gewesen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der dortige Bewohner diese auf dem Balkon abgelegt. Daneben gelagerter Unrat geriet in Brand und die Flammen schlugen unter die Fassadendämmung des Hauses. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässig Brandstiftung haben nun Beamte des K11 der Kripo Kassel übernommen.

Torsten Werner Pressesprecher Tel.: 0561 - 910 1020

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de