Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Blumenkübel an ...

Kassel: Blumenkübel an Hausfassade brannte: 20-jährige Bewohnerin durch Rauchgase leicht verletzt

Kassel - In der Nacht zum heutigen Mittwoch brannte im Kasseler Stadtteil Warteberg ein Blumenkübel an der Außenfassade eines Mehrfamilienhauses. Eine 20-jährige Hausbewohnerin war durch das Einatmen von Rauch, der in das Gebäude gezogen war, leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord gehen davon aus, dass der Blumenkübel angesteckt worden war und suchen nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war es gegen Mitternacht zu dem Brand in der Gahrenbergstraße, nahe der Ahnabreite, gekommen. Der am Außengeländer zur Hochparterrewohnung hängende Plastik-Blumenkübel war durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht worden. Ein Gebäudeschaden war nicht entstanden. Die 20-Jährige war durch Brandgeruch im Haus auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte den Brandort zunächst im Keller vermutet. Als sie dort nachschaute, atmete sie die Rauchgase ein, die von Außen über ein geöffnetes Fenster in das Kellergeschoss gezogen waren.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer und fahrlässige Körperverletzung werden beim Polizeirevier Nord geführt. Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de