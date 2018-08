Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Brand einer ...

Kassel: Brand einer Gartenhütte: Ursache unklar; keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel - In der Nacht zum heutigen Mittwoch, gegen 3:15 Uhr, kam es zum Brand einer Gartenhütte in einem Kleingartenverein in der Straße "An der Karlsaue". Die Hütte war durch das Feuer komplett zerstört worden und auch der Dachstuhl der Gartenhütte auf der Nachbarparzelle war in Brand geraten. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben heute die Ermittlungen an der Brandstelle aufgenommen. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades konnte die Ursache für das Feuer bislang nicht abschließend bestimmt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich bei den bisherigen Ermittlungen nicht ergeben.

