Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Brand im Keller ...

Kassel: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses: Ursache unklar

Kassel - In der Nacht zum Samstag kam es zu einem Brand im Kellergeschoss eines Hochhauses im Kasseler Stadtteil Wesertor. Personen waren dabei nicht zu Schaden gekommen. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Das Feuer war gegen 1 Uhr in der Nacht in einem Kellerverschlag des neunstöckigen Hochhauses an der Wesertraße, nahe des Altmarkts, ausgebrochen. Ein Passant hatte den aus dem Kellergeschoss dringenden Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Durch das schnelle Eingreifen der Brandschützer und der anschließenden Belüftung des Treppenhauses konnten alle Bewohner in ihren Wohnung bleiben. Wie die in der Nacht am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, war der Brand in einem Kellerverschlag ausgebrochen und hatte von dort auf zwei weitere Verschläge übergegriffen. Konkrete Hinweise auf die Brandursache haben sich bei den ersten Ermittlungen nicht ergeben, weshalb die Beamten die Brandstelle beschlagnahmten. Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo betraut.

