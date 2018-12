Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Drei Verletzte ...

Kassel: Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Pkw am Platz der Deutschen Einheit

Kassel - Bei einem Zusammenstoß zweier sich entgegenkommender Pkw am Platz der Deutschen Einheit in Kassel sind am gestrigen Sonntagabend drei Menschen verletzt und anschließend in Krankenhäuser gebracht worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich in allen drei Fällen glücklicherweise nicht um schwerere Verletzungen, sondern vermutlich nur um Prellungen. Zum Unfallhergang ist momentan bekannt, dass einer der Autofahrer offenbar mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geschleudert und dort mit dem anderen Pkw zusammengekracht war. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. In die weiteren Ermittlungen wurde ein Gutachter mit eingebunden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 20 Uhr. Ein 36-Jähriger aus Kassel war mit seinem Volvo am Platz der Deutschen Einheit auf die B 83 in Richtung Waldau abgebogen. Wenige Meter weiter, im Bereich der Fahrbahnverjüngung von drei auf zwei Fahrstreifen, war er mit seinem Wagen auf der nassen Fahrbahn aus noch unbekannten Gründen offenbar ins Schleudern geraten. Im weiteren Verlauf geriet der Volvo über die bauliche Trennung der beiden Richtungsfahrbahnen hinweg in den Gegenverkehr. Dort erfasste den schleudernden Pkw der in Richtung Platz der Deutschen Einheit fahrende Volvo eines 22-Jährigen aus Burghaun im Landkreis Fulda. In dem Wagen saß zudem eine 22 Jahre alte Frau aus Hünfeld im Landkreis Fulda. Bei dem heftigen Zusammenstoß verletzten sich alle drei Fahrzeuginsassen. Der 36-Jährige musste anschließend zudem von der Kasseler Feuerwehr aus seinem stark beschädigten Pkw befreit werden.

An dem Volvo war ein Sachschaden von rund 6.000 Euro, am Peugeot in Höhe von etwa 9.000 Euro entstanden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Arbeit des Gutachters musste die B 83 in Richtung des "großen Kreisels" gesperrt werden. Der stadteinwärts fahrende Verkehr wurde über die Lilienthalstraße abgeleitet. Gegen 2 Uhr in der Nacht war die Unfallstelle schließlich geräumt und die Fahrbahn wieder frei.

Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Ost.

