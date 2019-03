Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Ein E-Bike ...

Kassel: Ein E-Bike gestohlen, anderes sichergestellt: Polizei sucht Zeugen und Eigentümer

Kassel - Gleich zwei Mal waren Beamte des Polizeireviers Mitte am gestrigen Montagabend mit E-Bikes beschäftigt. Zunächst zeigte ein Bewohner der Hardenbergstraße im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen auf der Wache des Innenstadtreviers den Diebstahl seines Rads von Giant, Typ Quick-E im Wert von über 3.000 Euro an; später am Abend meldete sich ein Gastwirt aus der Innenstadt, der auf seinem Treppenabgang ein hochwertiges E-Bike von HNF-Nicolai, Typ DU 1 gefunden hatte. Zu beiden Fällen bittet die Polizei nun um Hinweise. Bei dem Diebstahl suchen die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Operativen Einheit nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen E-Bikes geben können. Von dem auf dem Treppenabgang sichergestellten und eventuell aus einem Diebstahl stammenden E-Bike suchen die Beamten des Reviers Mitte zur Klärung des Falls nun den Eigentümer.

Nächtlicher Diebstahl in Hardenbergstraße trotz Schlösser

Wie das Opfer des Diebstahls aus der Hardenbergstraße bei der Erstattung der Anzeige gegenüber den Beamten des Reviers Mitte angab, war sein Fahrrad mit Elektroantrieb, verkehrsrechtlich betrachtet ein sogenanntes Pedelec, im Vorgarten des Mehrfamilienhauses sogar mit zwei Schlössern angeschlossen gewesen. Möglicherweise hatten die Täter einige Zeit gebraucht, um die Schlösser knacken zu können. Die Tatzeit lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Sonntagabend, 18:30 Uhr, und Montagmorgen, 6:50 Uhr, eingrenzen. Wann genau die Diebe zuschlugen, ist noch unklar.

Fahrrad in Hinterhof von Gaststätte "An der Garnisonskirche"

Der Mitarbeiter der Gaststätte "An der Garnisonskirche" in der Innenstadt hatte die Beamten des Reviers Mitte gegen 23:30 Uhr wegen des E-Bikes dorthin gerufen. Wie die Streife berichtet, stand das schwarze Fahrrad, ebenfalls ein sogenanntes Pedelec, mit einem Wert von etwa 3.500 Euro, das mittels eines Schlosses in sich verschlossen war, im rückwärtigen Bereich der Gaststätte auf dem Treppenabgang. Da die Beamten den Eigentümer oder die Herkunft des E-Bikes vor Ort nicht ermitteln konnten und das Fahrrad an ungewöhnlicher Stelle abgestellt worden war, stellte die Streife das E-Bike vorsorglich sicher.

Zeugen, die den Ermittlern der Operativen Einheit Hinweise zu dem Diebstahl in der Hardenbergstraße oder den Beamten des Reviers Mitte Hinweise auf den Eigentümer des in der Innenstadt sichergestellten Zweirads geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

