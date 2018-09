Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Einbruch bei der ...

Kassel: Einbruch bei der Freiwilligen Feuerwehr Harleshausen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kassel - Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagabend brach ein bislang Unbekannter in das Feuerwehrhaus der Harleshäuser Freiwilligen Wehr ein. Der Täter erbeutete vier Digitalfunkgeräte und Bargeld aus einer Handkasse und einer Spendenbox. Mit der Veröffentlichung des Falls erhofft sich die Kasseler Polizei, Zeugenhinweise zum Einbrecher zu bekommen.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, meldete sich der stellvertretende Wehrführer am gestrigen Dienstagabend bei der Polizei und gab an, dass ins Feuerwehrhaus eingebrochen worden sei. Am Tatort stellten die Kripo-Ermittler fest, dass der Täter über ein Fenster im Rolltor eingebrochen war und aus einem Feuerwehrfahrzeug zwei Motorola Handfunkgeräte gestohlen hatte. Zudem waren Schränke aufgebrochen aus denen ebenfalls zwei Funkgeräte des gleichen Typs und ein unbestimmter Bargeldbetrag aus einer Handkasse und einer Spendenbox geklaut waren. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch unklar. Der Einbruch erfolgte zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr, und Dienstagabend, 18:30 Uhr.

Die Beamten des für Einbrüche zuständigen K21/22 der Kripo Kassel haben nun die Ermittlungen übernommen. Sie bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter Tel.: 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

