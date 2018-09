Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Erstmeldung: ...

Kassel: Erstmeldung: Fliegerbombe bei Bauarbeiten gefunden: Räumung und Absperrung vor der Entschärfung

Kassel - Am heutigen späten Morgen ist bei Bauarbeiten an der Fünffensterstraße, Ecke Ständeplatz eine 70 cm lange Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe soll noch am heutigen Tag am Fundort durch Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes entschärft werden.

Während der Entschärfung, deren Zeitpunkt voraussichtlich am späten Nachmittag sein wird, müssen die dortigen Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Ab sofort ist aufgrund der nötigen Straßensperrungen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen im dortigen Bereich zu rechnen. Der öffentliche Personen- und Nahverkehr ist ebenfalls von der Sperrung betroffen.

Der Pressesprecher der Kasseler Polizei, Herr Matthias Mänz, steht für die Medienvertreter am Einsatzort zur Verfügung und ist unter 0173-6597091 erreichbar.

Es wird nachberichtet.

