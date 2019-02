Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Folgemeldung: ...

Kassel: Folgemeldung: Nach Anzeige von Radlerin wegen Stoß in Fußgängerzone: Gesuchtes Trio meldete sich bei Polizei

Kassel - (Beachten Sie bitte auch unsere am Montag, dem 4. Februar 2019, um 14:26 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4184091 veröffentlichte Pressemeldung zu diesem Fall.)

Nachdem eine 43 Jahre alte Frau aus Kassel am Samstag, den 2. Februar, Strafanzeige beim Polizeirevier Mitte erstattete, weil sie ein Unbekannter in der Kasseler Fußgängerzone vom Rad gestoßen hatte, führte die Veröffentlichung des Falles mit Zeugensuche durch die Polizei zum schnellen Erfolg. Als sie aus den Medien erfuhren, dass sie gesucht werden, meldeten sich die Männer des gesuchten Trios sofort bei den zuständigen Ermittlern des Polizeireviers Mitte. Dabei gab sich unter ihnen auch der Mann zu erkennen, der von der Frau beschuldigte wird, sie vom Rad gestoßen zu haben. Nach der Aussage des 23-Jährigen aus Fuldatal und der beiden Zeugen soll sich der Vorfall aber bedeutend anders abgespielt haben. Demnach soll die in der Fußgängerzone fahrende Radfahrerin den 23-Jährigen im dichten Vorbeifahren angerempelt haben und daraufhin zu Fall gekommen sein. Anschließend sei die Frau auf sie zugelaufen und wäre dabei völlig außer sich gewesen. Da alle Drei nicht den Eindruck gehabt hätten, dass sie verletzt sei, habe man den Weg nach einem kurzen Streitgespräch fortgesetzt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Mitte geführt. Bislang unbekannte Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden weiterhin gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

