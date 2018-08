Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Folgemeldung zum ...

Kassel: Folgemeldung zum Unfall auf Rengershäuser Straße: Zusammenstoß ging für Kinder glimpflich aus

Kassel - (Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 15:50 Uhr veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall.)

Wie die am Unfallort in der Rengershäuser Straße in Kassel-Oberzwehren eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ging der Zusammenstoß gegen 15:20 Uhr für die acht Kinder in dem Kleinbus offenbar glimpflich aus. Der Rettungsdienst konnte weitestgehend Entwarnung geben. Letztlich nur zwei der acht Schulkinder hatten leichte Verletzungen in Form von Prellungen davongetragen. Aber auch sie konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort bereits wieder entlassen werden. Da alle angeschnallt waren, hatten die Sicherheitsgurte offenbar Schlimmeres verhindert. Der Kleinbus war im Kreuzungsbereich Falkensteinstraße / Rengershäuser Straße mit einem Pkw zusammengekracht. Die Unfallstelle ist mittlerweile geräumt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führen die Beamten des Polizeireviers Süd-West.

