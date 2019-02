Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Folgemeldung zum ...

Kassel: Folgemeldung zum Unfall im Sommerweg: 56 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt

Kassel - (Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 15:55 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4206088 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Unfall.)

Bei der Fußgängerin, die heute Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Kasseler Unterneustadt lebensgefährlich verletzt wurde, handelt es sich um eine 56 Jahre alte Frau aus Kassel. Nach den ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Ost zum Unfallhergang hatte der aus Kassel stammende 26 Jahre alte Fahrer eines Sprinters beim Rückwärtsfahren die Fußgängerin aus noch unbekannten Gründen übersehen und erfasst. Sie geriet in der Folge unter das Fahrzeug und erlitt dabei die lebensgefährlichen Verletzungen.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs haben die Beamten des Polizeireviers Ost einen Gutachter eingeschaltet. Dieser hatte bereits am Nachmittag seine Arbeiten an der Unfallstelle, die sich im Bereich einer vom Sommerweg in Richtung Platz der Deutschen Einheit abgehenden Zufahrt zu einem größeren Gelände befindet, aufgenommen und mittlerweile abgeschlossen. Zudem wurde der Kleintransporter für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

