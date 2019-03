Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Gestohlene ...

Kassel: Gestohlene Mähroboter zum Verkauf angeboten: Polizei schnappt Pärchen mit Diebesgut im Wert von über 8.000 Euro

Kassel - In einem Hotel in der Erzbergerstraße in Kassel klickten am Dienstagmittag für ein mutmaßliches Diebespärchen die Handschellen. Der 21-Jährige aus Mönchengladbach und die 25-Jährige aus dem Kreis Mettmann hatten über einen Online-Marktplatz einen in einem Kasseler Baumarkt gestohlenen Mähroboter zum Verkauf angeboten, jedoch offenbar nicht damit gerechnet, dass bei dem Geschäft auch die Polizei anwesend sein wird. Zivilbeamte der Operativen Einheit der Polizeidirektion Kassel nahmen die beiden Tatverdächtigen dort noch im Besitz der gestohlenen Ware fest und wurden anschließend noch weiter fündig. Diebesgut aus zwei Kasseler Baumärkten im Wert von insgesamt knapp 8.800 Euro stellten die Beamten in dem Hotel sicher (siehe Foto). Die Ermittlungen gegen das Pärchen wegen der Diebstähle dauert nun an. Da der 21-Jährige bei seiner Festnahme einen Polizisten mehrfach beleidigte, muss er sich nun zusätzlich wegen Beleidigung verantworten.

Aufgeflogen war das offenbar geübt vorgehende Pärchen durch die Recherchen des Mitarbeiters eines Baumarkts in der Kasseler Unterneustadt. Er hatte bemerkt, dass Mähroboter im Warenbestand fehlen und aus diesem Grund umgehend Nachforschungen angestellt. Als er entdeckte, dass mutmaßlich die gestohlene Ware im Internet angeboten wird, schaltete er die Polizei ein. Die weiteren Ermittlungen der Beamten der Operativen Einheit ergaben, dass die Diebstähle der Mähroboter offenbar im Laufe des Montags begangen worden waren und aufgrund des geschickten Vorgehens der Täter zunächst unbemerkt blieben. Der Verkauf des Diebesguts vor dem Hotel in der Erzbergestraße fand dann aber bereits unter den Augen der Beamten statt. Außer dem angebotenen Gardena-Mähroboter im Wert von etwa 880 Euro stellten die Zivilpolizisten noch vier weitere Mähroboter der Hersteller Gardena, Worx und Bosch, drei Durchlauferhitzer, ein Schweißgerät sowie weitere in Kartons verpackte kleinere Artikel sicher. Bei allen Gegenständen handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um Diebesgut aus dem Baumarkt in der Unterneustadt sowie einem anderen Baumarkt in der Nordstadt.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -