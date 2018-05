Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel - Harleshausen: ...

Kassel - Harleshausen: Unfall auf Rasenallee: Baum stürzt auf fahrendes Auto

Kassel - Am gestrigen Montagabend ereignete sich im Kasseler Stadtteil Harleshausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein fahrender PKW von einem auf die Fahrbahn stürzenden Baum beschädigt wurde. Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Aufprall um kurz vor 18 Uhr. Zu dieser Zeit befuhr ein 55-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Kassel mit seinem Audi A 3 Cabriolet die Rasenallee in Richtung Wilhelmshöhe. In Höhe der Hausnummer 9 fiel plötzlich ein am Hang neben dem rechten Fahrbahnrand stehender Baum auf den Audi. Hierbei hatte der Fahrer Glück im Unglück, denn der Baum krachte auf die Beifahrerseite des Fahrzeuges und beschädigte die Windschutzscheibe. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro, der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Der Baum zeigte nach Angaben der Beamten weder Anzeichen von Krankheitsbefall, noch gibt es Hinweise darauf, dass er vorsätzlich zum Umsturz gebracht wurde.

Christian Salmen -Pressestelle- Tel.: 0561 - 910 1021

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de