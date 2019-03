Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Hartnäckige ...

Kassel: Hartnäckige Betrunkene ruft mehrfach Polizei auf den Plan: Nacht endet im Gewahrsam

Kassel - Eine recht hartnäckige Betrunkene hat in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Kasseler Stadtteil Süd mehrfach durch ihr Verhalten die Polizei auf den Plan gerufen. Zunächst hatte die 31-Jährige aus dem Landkreis Kassel die Wohnung einer Bekannten in der Ludwig-Mond-Straße trotz deren Bitte nicht verlassen wollen, woraufhin sich die Frau gegen 4:50 Uhr verzweifelt an den Polizeinotruf wandte. Die dorthin gerufenen Beamten des Polizeireviers Mitte hatten die 31-Jährige anfänglich noch durch gutes Zureden zum Verlassen der Wohnung ihrer Bekannten bewegen können. Noch gut zu Fuß, machte sie sich daraufhin vermeintlich auf den Heimweg. Keine zehn Minuten später stand sie jedoch wieder bei ihrer Bekannten vor der Tür und klingelte dort Sturm, weshalb die Streife ein weiteres Mal zum Ort des Geschehens ausrückte. Auch der letzte Versuch der Beamten, die 31-Jährige zur Vernunft zu bewegen, war nicht von Erfolg gekrönt. Nach nur wenigen Metern in die richtige Richtung machte sie vor den Augen der Polizisten abermals kehrt. Nun bekam die Streife endgültig den Eindruck, dass bei der Frau aufgrund der Alkoholisierung wohl keine Verhaltensänderung mehr zu erwarten war. Sie nahmen die 31-Jährige, bei der ein Atemalkoholtest anschließend rund 2 Promille zutage förderte, fest und brachten sie zur Ausnüchterung ihres Alkoholrausches ins Polizeigewahrsam.

