Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel - Helleböhn: ...

Kassel - Helleböhn: Personalienfeststellung bei Einsatz wegen Randalierers: 41-Jähriger greift Streife an und verletzt Beamten

Kassel - Ein 41-Jähriger aus Kassel hat am frühen Dienstagmorgen einen Streife des Polizeireviers Süd-West angegriffen und einen der Beamten verletzt. Der 34-jährige Polizeioberkommissar hatte Prellungen und mehrere Kratz- und Schürfwunden im Gesicht sowie an den Händen davongetragen, setzt seinen Dienst aber fort. Der 41-Jährige muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten. Der Bruder des Festgenommenen hatte zudem versucht, die Beamten an der Festnahme des 41-Jährigen zu hindern. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet.

Anlass der Personalienfeststellung war der Einsatz wegen eines Randalierers. Eine aufgebrachte und stark verängstigte Frau hatte die Polizei am frühen Dienstagmorgen, gegen 4:40 Uhr, in den Stadtteil Helleböhn gerufen, da ihr Ex-Freund vor ihrer Haustür randaliere. Da der Randalierer kurz darauf die Flucht ergriffen hatte, machten sich mehrere Streife auf die Suche nach dem offenbar aggressiven Mann. Dabei traf die Streife in einer Nachbarstraße auf den 41-Jährigen. Um zu klären, ob es sich bei ihm um den gesuchten Randalierer handelt, wollten die Beamten seine Identität feststellen. Er ergriff jedoch sofort die Flucht, bevor er schließlich vor einem nahegelegenen Mehrfamilienhaus stehen blieb und sich dabei sofort äußerst aggressiv verhielt. Bei der Feststellung seiner Identität griff er die Beamten dann unvermittelt an und schlug, trat und kratzte einen von ihnen. Auch gegen seine daraufhin folgende Festnahme, bei der er leicht verletzt wurde, leistete er erheblichen Widerstand. Zudem war währenddessen sein 38-jähriger Bruder aus dem Mehrfamilienhaus hinzugekommen und versuchte die Beamten aktiv an der Festnahme zu hindern. Erst anschließend stellte sich heraus, dass es sich bei dem 41-Jährigen nicht um den gesuchten Randalierer handelte. Diesen hatte eine andere Streife einige Minuten später ebenfalls in der Nähe festgenommen und entsprechende polizeiliche Maßnahmen gegen ihn einleiten können.

Funkstreifen des Reviers Süd-West brachten die beiden Brüder anschließend auf die Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten sie wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

