Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel - Kirchditmold: ...

Kassel - Kirchditmold: Pöbelnder Mann schlägt Kunde an Getränkemarktkasse: Verdächtiger festgenommen; Ermittler suchen Opfer

Kassel - Ein betrunkener und pöbelnder Mann soll am Donnerstag, dem 8. März, an der Kasse eines Getränkemarktes in Kirchtditmold einen anderen Kunden geschlagen haben. Der mutmaßliche Täter, ein polizeibekannter 36-Jähriger aus Kassel, konnte dank einer Zeugin noch am selben Tag bereits kurz nach der Tat festgenommen werden. Das Opfer, bei dem es sich um einen ca. 65 Jahre alten Mann, mit kurzen weißen Haaren und Brille gehandelt hatte, sucht die Kasseler Polizei bislang allerdings vergeblich. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Polizeireviers Süd-West erhoffen sich nun, dass sich der Mann durch die Veröffentlichung des Falls bei der Polizei meldet.

Zu dem Vorfall an der Kasse des Getränkemarktes an der Harleshäuser Straße, Ecke Christbuchenstraße, war es an dem Donnerstag, gegen 16:50 Uhr gekommen. Der betrunkene 36-Jährige soll nach Zeugenaussagen dort bereits mehrere Leute und die Kassiererin angepöbelt haben. Im weiteren Verlauf soll er dann den Mann, der als nächster Kunde an der Kasse stand, beleidigt und zweimal geschlagen haben, offenbar weil dieser ihn aufgefordert hatte, weiterzugehen. Dabei war dem Opfer die Brille von der Nase geflogen und beschädigt worden. Der Schläger hatte den Markt daraufhin verlassen. Eine aufmerksame Augenzeugin hatte den Tatverdächtigen später jedoch in der Nähe wiedererkannt und der zum Ort des Geschehens gerufenen Streife des Reviers Süd-West den Hinweis auf den 36-Jährigen gegeben. Das Opfer der Schläge, der bislang unbekannte ältere Herr, war bei Eintreffen der Beamten aber bereits nicht mehr vor Ort. Auch die weiteren Ermittlungen führten bislang nicht zu seiner Identifizierung.

Die mit dem Fall betrauten Ermittler bitten den Mann oder Zeugen, die Hinweise auf ihn gegeben können, nun, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

