Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Krankenfahrstuhl ...

Kassel: Krankenfahrstuhl aus Hausflur gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel - Am vergangenen Wochenende ist es im Kasseler Stadtteil Helleböhn zu einem besonders dreisten Diebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter klaute dort aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses ein Elektromobil, auf das die Besitzerin zwingend angewiesen ist. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Rollstuhls geben können.

Wie die Eigentümerin des Elektroscooters gegenüber den Beamten mitteilte, hatte sie ihn Sonntagabend gegen 18:00 Uhr im Flur des Hauses in der Heiligenbergstraße abgestellt. Am nächsten Morgen war er dort nicht mehr aufzufinden und offenbar geklaut worden. Laut Angaben der Frau waren an dem rund 2700 Euro teuren Fahrzeug die inaktuellen Versicherungskennzeichen 373 YGK (2016/17) angebracht. Es handelt sich um das Modell Comet HD des Herstellers Invacare in der Farbe schwarz.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Elektrorollstuhls machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100.

