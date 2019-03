Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Lkw beschädigt ...

Kassel: Lkw beschädigt Ampel in der Leipziger Straße und fährt weiter: Zeugen gesucht

Kassel - Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen zu einem Unfall in der Leipziger Straße in Kassel. Am Montagmittag hatte dort ein bislang unbekannter Lkw auf Höhe der Haltestelle "Lindenberg" eine Fußgängerampel beschädigt. Der Fahrer fuhr anschließend weiter.

Wie ein Zeuge gegenüber der Streife des Polizeireviers Ost mitteilte, hatte er den Unfall gegen 13:00 Uhr aus einer Straßenbahn heraus beobachtet und daraufhin die Polizei informiert. Laut seinen Angaben touchierte der Fahrer mit dem Kastenaufbau seines Fahrzeugs die Ampel und beschädigte diese. Es soll sich um einen weißen Lkw mit niederländischem Kennzeichen gehandelt haben. Näheres ist zurzeit nicht bekannt. Den Schaden an der Ampel, an der die Akustikvorrichtung für Blinde abgerissen wurde, schätzten die Beamten auf rund 800 Euro. Ob der Fahrer den Unfall tatsächlich bemerkt hat, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

