Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel - Mitte: ...

Kassel - Mitte: Folgemeldung 2 zum verstorbenen Mann in Lichtschacht: Obduktion lieferte keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Kassel - (Beachten Sie bitte auch unsere in diesem Fall veröffentlichte Erst- und Folgeinformationen vom Montag, 9:27 Uhr, und Dienstag, 11:39 Uhr)

Wie bereits berichtet, fanden am Freitag Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Kölnischen Straße im Kasseler Stadtteil Mitte in einem dortigen Lichtschacht einen verstorbenen und offenbar bereits schon längere Zeit dort liegenden Mann.

Die für Todesermittlungsverfahren zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo führen die Ermittlungen. Persönliche Papiere deuteten darauf hin, dass es sich um einen 55 Jahre alten Wohnsitzlosen handelte.

Nach einer am heutigen Mittwochmittag erfolgten Obduktion kann nun berichtet werden, dass die Identität geklärt ist und keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vorliegen.

Wie nun feststeht, handelte es sich bei dem Toten um den vermuteten 55-Jährigen, der sich in der Kasseler Obdachlosenszene bewegte.

Auch wenn die genaue Todesursache nicht feststeht, aufgrund der sehr langen Liegezeit auch nicht mehr sicher erhoben werden kann, gibt es keine Ermittlungsansätze für ein Gewaltverbrechen. Die Ermittler des K 11 schließen daher derzeit ein Fremdverschulden aus.

