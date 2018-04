Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel / Nordshausen: ...

Kassel / Nordshausen: Unfallflucht: Elfjährige wird von silbernen Auto erfasst und verletzt: Fahrer flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Kassel - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Korbacher Straße in Höhe Hausnummer 240 auf einem Fußgängerüberweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein elf Jahre altes Mädchen von einem silbernen Wagen, möglicherweise mit HR-Kennzeichen, erfasst und verletzt wurde. Der bislang unbekannte Fahrer des Wagens fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Nun bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer, seine Beifahrerin und das Fahrzeug geben können, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ältere Dame auf Beifahrersitz

Wie die Ermittler berichten, ereignete sich der Unfall gegen 16:10 Uhr. Zu dieser Zeit sei das Mädchen an der Haltestelle "Zur Linde" aus dem Linienbus ausgestiegen und habe ca. 30 Meter weiter die Straße über den dortigen Zebrastreifen überquert. Mittig der Fahrbahn soll der mit überhöhter Geschwindigkeit herannahende silberne Wagen sie am Fuß erwischt und verletzt haben. Die Elfjährige stürzte, der Fahrer stoppte zunächst seinen Wagen. Die Beifahrerin, sie beschrieb das Mädchen später als ältere Dame mit mindestens 60 Jahren, habe das Fenster heruntergelassen und gefragt, ob alles in Ordnung sei. Wie das Mädchen berichtet, weiß sie nachträglich nicht mehr, was sie der Frau geantwortet hatte. Noch während sie am Straßenrand lag, sei der Wagen schließlich weitergefahren.

Wie die Verletzte weiterhin angab, habe zu dieser Zeit wohl ein anderes Fahrzeug gehalten. Der Fahrer soll daraufhin mit dem Verursacher lautstark gesprochen haben, möglicherweise sogar einen Vorwurf in Richtung des Unfallverursachers ausgesprochen haben.

Die mit den Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Verkehrsinspektion Kassel bitten nun diesen Autofahrer, aber auch andere mögliche Zeugen, die Hinweise auf den silbernen Wagen mit HR-Kennzeichen geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Torsten Werner Pressesprecher Tel.: 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de