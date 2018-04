Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel - Oberzwehren: ...

Kassel - Oberzwehren: Nach Unfallflucht mit verletztem Rollerfahrer: Polizei sucht flüchtigen Fahrer eines roten Kleinwagens

Kassel - Am Mittwochabend ereignete sich an der Einmündung Schenkelsbergstraße / Falkensteinstraße im Kasseler Stadtteil Oberzwehren ein Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Rollerfahrer verletzt wurde. Ein am Unfall beteiligter Autofahrer flüchtete anschließend mit einem roten Kleinwagen von der Unfallstelle in Richtung Altenbaunaer Straße. Nun bitten die Ermittler Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, kam es gegen kurz nach 22 Uhr zu dem Zusammenstoß. Der Rollerfahrer fuhr auf der Falkensteinstraße und wollte nach rechts in die Schenkelsbergstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der Fahrer des roten Kleinwagens die Schenkelsbergstraße in Richtung Altenbaunaer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Autofahrer an der Einmündung Schenkelsbergstraße / Falkensteinstraße die Vorfahrt des von rechts kommenden 28-Jährigen aus Kassel, woraufhin es zu dem Unfall kam. Der Fahrer des Piaggio-Rollers fiel hin und verletzte sich leicht, während der Kleinwagenfahrer vom Unfallort in Richtung Altenbaunaer Straße flüchtete.

Der Flüchtige und sein Wagen werden wie folgt beschrieben:

Mann, südländische Erscheinung, 20 - 35 Jahre alt, dunkle Haare (an den Seiten anrasiert), Vollbart. Bei dem Auto soll es sich um einen roten Kleinwagen handeln.

Da die Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Unfallfahrers und seines Fahrzeugs führten, bitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Verkehrsinspektion Kassel Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder den roten Kleinwagen geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561 - 9100 zu melden.

