Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Polizei sucht ...

Kassel: Polizei sucht vermisste 12 Jahre alte Anjaly N.

Kassel - (Beachten Sie bitte auch das zu dieser Pressemitteilung veröffentlichte Foto, das die vermisste 12 Jahre alte Schülerin Anjaly N. zeigt.)

Die Kasseler Polizei sucht nach der vermissten 12 Jahre alten Schülerin Anjaly N. aus Kassel. Sie hatte am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, die Wohnung ihrer Mutter im Kasseler Stadtteil Oberzwehren verlassen und war von Zeugen zuletzt am Samstagabend in der Karlsaue, nahe der Gustav-Mahler-Treppe, gesehen worden. Seit dem ist Anjaly N. nicht mehr zurückgekehrt. Wie die Mutter der Vermissten angibt, hält sich die Schülerin zumeist im Innenstadtbereich auf.

Die für Vermisstenfälle zuständigen Beamten des K 11 der Kasseler Kripo bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei zu verständigen.

Derzeit liegen den Ermittlern keine Hinweise auf eine Straftat vor. Sie dürfte sich freiwillig bei Freunden oder Bekannten aufhalten.

Die 12-Jährige wirkt älter, ist ca. 1,65 m groß und hat braune schulterlange Haare, hell Hautfarbe und blaue Augen. Sie hat häufig stark geschminkte Augenbrauen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Anjaly N. nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel, Tel.: 0561 - 9100, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

