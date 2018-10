Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Polizeistreife ...

Kassel: Polizeistreife stoppt Frauen mit Audi A6: Ohne Führerschein und am Auto stimmt nichts

Kassel - Beamte der Operativen Einheit Bundesautobahn der Direktion Verkehrssicherheit stoppten am heutigen frühen Freitagmorgen auf der A7 / A49 bei Kassel zwei Frauen in einem Audi A 6, an dem offenbar nichts stimmte. Am Wagen befanden sich Kennzeichen, die für ein anderes Auto ausgegeben und zur Entstempelung ausgeschrieben sind, es bestand kein Versicherungsschutz und es besteht der Verdacht, dass der Audi entwendet oder unterschlagen wurde. Zudem konnte die 30 Jahre alte Fahrerin aus dem Landkreis Recklinghausen (NRW) keine Fahrerlaubnis vorweisen. Sie muss sich nun wegen gleich mehrerer Straftaten verantworten. Die Beamten beschlagnahmten den Wagen.

Wie die Beamten berichten, waren sie gegen 3 Uhr auf der A7 zwischen Lutterberg und Kassel unterwegs, als ihnen der Audi A 6 ins Auge fiel. Bei der Überprüfung des Kölner Kennzeichens ergab sich, dass dieses für einen VW Passat ausgegeben und wegen fehlendem Versicherungsschutz zur Entstempelung ausgeschrieben ist. Die Streife forderte die Fahrerin zum Folgen auf und lotste sie auf den Rasthof Lohfeldener Rüssel. Bei der anschließend eingehenden Kontrolle konnte die 30-Jährige keinen Führerschein vorlegen und auch nicht glaubhaft machen, überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Auch die Erklärungen zu dem falschen Kennzeichen, dem fehlendem Versicherungsschutz und den Eigentumsverhältnissen des Audi A6 waren alles andere als glaubhaft. Die Fahrerin verstrickte sich immer wieder in Widersprüche. Auch ihre Begleiterin aus Köln gab sich ahnungslos. Beide Frauen mussten die Beamten zunächst zur Dienststelle der Polizeiautobahnstation Baunatal begleiten, den Audi ließen sie für die weiteren Ermittlungen abschleppen.

Die Ermittlungen gegen die 30-Jährige stützen sich nun auf den Verdacht der Kraftfahrzeugunterschlagung oder dessen Diebstahls, Urkundenfälschung, Fahren ohne Pflichtversicherung und Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Kfz-Steuergesetz.

