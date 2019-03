Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel - Raubüberfall auf ...

Kassel - Raubüberfall auf Tankstelle

Kassel - Am Morgen des 17.3.2019, um 2.45 Uhr, wurde eine Tankstelle in der Eisenschmiede überfallen. Zwei männliche Täter betraten den Verkaufsraum und forderten unter Waffengewalt Bargeld. Die Täter erbeuteten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten aus der Tankstelle in Richtung Fiedlerstraße. Durch den 28jährigen Angestellten der Tankstelle konnten die Täter wie folgt beschrieben werden:

1. 1,75 bis 1,80 m groß, kräftige Statur, bekleidet mit schwarzer Jogginghose mit dem Aufdruck Uncle Sam, trug weiter ein dunkles Oberteil mit einem gelben Wolfskopf und der Aufschrift "Careless" auf dem Rücken und rote Turnschuhe. Er war maskiert mit einem roten Tuch und schwarzer Bandana. Er hatte helle Haut und sprach ohne Akzent. In der Hand hielt er eine schwarze Schusswaffe und eine orangefarbene Basecap mit blauem Schirm. Das Raubgut packte er in eine camouflagefarbene Tasche mit weißer Adidas Aufschrift.

2. 1,75 bis 1,80 m groß, schlanke Statur, schwarz gekleidet, schwarze Jogginghose mit Nike Emblem und weißen Turnschuhen. Dieser Täter hatte ebenfalls helle Haut und war maskiert mit schwarzem Tuch und roter Bandana. Er soll ebenfalls eine schwarze Schusswaffe gehabt haben.

An der Flucht könnte noch ein dritter Täter beteiligt gewesen sein, zu dem keine Beschreibung vorliegt.

Hinweise werden erbeten an das Polizeipräsidium Nordhessen, Kommissariat 35, unter 0561/9100.

Westphal, Polizeihauptkommissar

