Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel - Rothenditmold: ...

Kassel - Rothenditmold: Autofahrer stellt sich nach Unfallflucht: Polizei sucht nun Halter eines weiteren beschädigten PKW

Kassel - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, kam es in der Breitscheidstraße, in Höhe der Samuel-Beckett-Anlage, zu einer Unfallflucht. Der Verursacher stellte sich erst nachmittags bei der Polizei und gab an, bei seiner Fahrt in stadtauswärtiger Richtung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen zu sein und dabei zwei Fahrzeuge beschädigt zu haben. Eines der beschädigten Fahrzeuge, ein silberner Skoda, ist bereits bekannt. Das zweite Fahrzeug stand beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Mitte nicht mehr dort. Die Spuren am Unfallort und am Fahrzeug des Verursachers bestätigen, dass ein zweites Fahrzeug beschädigt worden sein muss.

Daher wenden sich die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Verkehrsinspektion Kassel nun an die Halterin oder den Halter des zweiten beschädigten Fahrzeuges, dessen Marke nicht bekannt ist. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Christian Salmen

- Pressestelle -

Tel.: 0561 / 910 - 1021

