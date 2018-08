Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Schwerer Raub am ...

Kassel: Schwerer Raub am Kraftwerk Kassel: Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Kassel - Zwei bislang unbekannte Männer beraubten einen 41-Jährigen aus dem Landkreis Kassel, nachdem er seinen Wagen in einer Parkbucht an der Dennhäuser Straße, unmittelbar am Kraftwerk Kassel, abgestellt hatte. Die beiden Männer gingen äußerst brutal vor. Sie schlugen den 41-Jährigen bewusstlos und raubten ihm Portemonnaie und Smartphone. Bislang fehlt von den beiden Männern jede Spur. Die Kasseler Polizei bitten nun Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen am gestrigen Donnerstagmorgen geben können, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des für Raubdelikte zuständigen K 35 der Kripo Kassel berichten, ereignete sich der Überfall gegen 6:15 Uhr. Nach Angaben des Opfers, parkte er seinen Wagen an der Dennhäuser Straße am Kraftwerk Kassel und stieg aus. Von zwei Unbekannten nach einer Zigarette gefragt, beugte er sich zurück in seinen Wagen um eine Zigarettenschachtel hervorzuholen. Dabei traf ihn ein harter Gegenstand am Kopf, woraufhin er bewusstlos wurde. Nachdem er kurze Zeit später aufwachte, fehlten sein Smartphone und sein Portemonnaie. Von den beiden Männern fehlte jede Spur. Das Mobilfunktelefon konnte bei der unmittelbaren Absuche des Nahbereichs wieder aufgefunden werden, die Geldbörse mit rund 100 Euro Bargeld und persönlicher Papiere fehlen weiterhin.

Das Opfer beschreibt die beiden Männer wie folgt:

Beide Männer sollen etwa 35 bis 40 Jahre alt, groß und dick gewesen sein. Einer der Täter habe Deutsch mit russischem Akzent gesprochen, so das Opfer. Die beiden Männer seien anschließend in einem dunklen Audi vom Tatort geflüchtet. Weitere Angaben konnte das Opfer nicht machen.

Nun bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des K 35 Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und möglicherweise Hinweise auf die beiden Tätern oder deren Auto geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

