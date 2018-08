Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Schwerer Unfall ...

Kassel: Schwerer Unfall im Wolfsanger: 87 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt

Kassel - Im Kasseler Stadtteil Wolfsanger ereignete sich am gestrigen frühen Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 87-jährige Fußgängerin aus Kassel schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die 75 Jahre alte Autofahrerin aus Kassel erlitt einen Schock. Auch sie wurde im Krankenhaus behandelt.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamte des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 17:20 Uhr. Zu dieser Zeit befuhr die 75-Jährige die Fuldatalstraße stadtauswärts und bog nach links in die Straße "Hinter dem Fasanenhof" ein. Dabei übersah sie die dortige Verkehrsinsel, überfuhr diese und geriet ins Schleudern. Der Wagen erfasste die 87 Jahre alte Fußgängerin, die mit ihrem Rollator auf dem Gehweg unterwegs war. Anschließend schleuderte der Wagen auf die Gegenseite, touchierte dort einen geparkten Suzuki und kam erst an einer angrenzenden Mauer zum Stehen. Die betagte Fußgängerin erlitt dabei sehr schwere Verletzungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 7.000 Euro. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht eindeutig geklärt. Die Sachbearbeitung wird von Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord geführt.

