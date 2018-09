Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Serie von ...

Kassel: Serie von Geschäftseinbrüchen in der Südstadt: Täter scheiterten überwiegend; Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel - Zu einer Serie von Geschäftseinbrüchen kam es in der Nacht zum heutigen Dienstag in der Kasseler Südstadt und angrenzenden Stadtteilen. Insgesamt zwölf betroffene Gewerbetreibende meldeten sich heute bislang bei der Kasseler Polizei. Bei den Taten war es auffällig oft beim Versuch geblieben. Nur in zwei Geschäfte drangen die Täter letztlich ein und hatten es dort offenbar auf schnelle Beute abgesehen. Die Ermittler des für Einbrüche Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Bei der Auswahl der Geschäfte schienen der oder die Einbrecher in der vergangenen Nacht keine besonderen Vorlieben zu haben. Von einem Hebelwerkzeug verursachte Spuren an der Eingangstür entdeckten heute die Betreiber einer Tierarztpraxis, einer Sanitärfirma, einer Praxis für Physiotherapie, eines Sonnenstudios, einer Anwaltskanzlei, einer Eisdiele, eines Versicherungsbüros, eines Friseurs sowie eines Tabak- und Zeitschriftenladens. Der Großteil der Geschäfte liegt in der Frankfurter Straße, beginnend von der Hausnummer 60 und endend bei der Nummer 292, aber auch in der Meißnerstraße und dem Rhönplatz im benachbarten Stadtteil Helleböhn. In all diesen höchstwahrscheinlich im Zusammenhang stehenden Fällen waren die Unbekannten gescheitert und hatten lediglich Sachschäden an den Türen verursacht. In die Geschäftsräume drangen die Täter letztlich nur bei einem Versicherungsbüro und einem Fotoladen in der Frankfurter Straße ein, wo sie in einem Fall eine Handkasse mit wenigen hundert Euro Bargeld erbeuteten.

Die genauen Tatzeiten sind momentan nicht bekannt. Auch in welcher Abfolge die Einbrüche und Einbruchversuche stattfanden, ist noch unklar. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de