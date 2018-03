Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel - Süd: Brand in ...

Kassel - Süd: Brand in Wohnung eines Mehrfamilienhauses: Laptop dürfte Brandausbruchsstelle sein

Kassel - Am gestrigen späten Mittwochabend alarmierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Frankfurter Straße Feuerwehr und Polizei, da der Rauchmelder in einer benachbarten Wohnung ausgelöst hatte. Die Einsatzkräfte erreichten gegen 23:30 Uhr nahezu gleichzeitig die Brandstelle im 3. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Da in der vom Brand betroffene Wohnung niemand öffnete, mussten die Wehrleute die Tür selbst öffnen, um rechtzeitig zum Brandherd zu gelangen. In der Wohnung war schnell klar, dass die Brandausbruchsstelle ein Laptop darstellte. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, stand dieser in Flammen, zudem brannte die Kommode auf der das Notebook stand. Auch der Holzfußboden hatte bereits Feuer gefangen und der Putz an der dahinter liegenden Wand war aufgrund der enormen Hitze abgeplatzt. Der Brandmelder, die umsichtigen Nachbarn und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderten ein schlimmeres Brandausmaß. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf rund 5.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Mitte geführt.

Torsten Werner Pressesprecher 0561 - 910 1020

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de