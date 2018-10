Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Überfall auf ...

Kassel: Überfall auf Modegeschäft: Polizei nimmt Räuberin fest

Kassel - Die Polizei Kassel nahm am gestrigen Dienstagnachmittag eine 35 Jahre alte Frau fest, die im dringenden Tatverdacht steht, kurz zuvor ein Modegeschäft an der Leipziger Straße in Kassel überfallen zu haben. Ihre geringe Beute und beim Überfall verwandte Schusswaffe sowie Maskierung hatte die Flüchtende noch dabei.

Der Notruf aus dem überfallenen Geschäft erreichte die Kasseler Polizei gegen kurz nach 17 Uhr. Eine maskierte Frau sei mit gezogener Schusswaffe erschienen und habe Geld gefordert. Mit etwas Bargeld in Höhe von etwa 20 Euro sei sie nun geflüchtet. Die Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen setzte sofort mehrere Funk- und Zivilstreifen zur Fahndung nach der Täterin ein. Nur rund zehn Minuten nach Eingang des Anrufs meldete eine Funkstreife des Polizeireviers Mitte, eine Tatverdächtige an der Ecke Leipziger Straße / Osterholzstraße angetroffen zu haben. Als bei der aus Kassel stammenden 35-Jährigen auch noch eine Schreckschusswaffe, das offenbar zur Maskierung benutzte und beschrieben Halstuch sowie der erbeutete Bargeldbetrag gefunden wurden, nahmen die Beamten die Angetroffene fest und brachten sie ins Gewahrsam des Präsidiums.

Die weiteren Ermittlungen übernahmen zunächst die Beamten des Kriminaldauerdienstes, später die des für Raubüberfälle zuständigen K 35. Derzeit wird gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kassel geprüft, ob die bereits polizeibekannte Tatverdächtige einem Haftrichter am Amtsgericht Kassel vorgeführt wird.

Torsten Werner Pressesprecher Tel.: 0561 - 910 1020

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de