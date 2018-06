Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Unbekannte setzen ...

Kassel: Unbekannte setzen Müllcontainer in Brand: Zeugen gesucht

Kassel - Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Kasseler Stadtteil Forstfeld einen Restmüllcontainer in Brand gesetzt. Das Feuer hatte auch auf einen zweiten Müllcontainer übergegriffen. Beide Container wurden durch den Brand vollständig zerstört, ein dahinter stehender Frachtcontainer beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können.

Ein Anwohner hatte das Feuer auf dem Grundstück einer Sozialeinrichtung im Forstbachweg, in Höhe des Eibenwegs, gegen Mitternacht bemerkt und die Polizei alarmiert. Die sofort verständigte Kasseler Feuerwehr konnte den Brand anschließend zügig löschen. Wie die in der Nacht am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, schließen sie nicht aus, dass das Feuer vorsätzlich entfacht wurde und ermitteln daher nun wegen Sachbeschädigung.

Die weitere Sachbearbeitung wird bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Ost geführt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise zu dem Brand geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

