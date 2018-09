Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Unbekannter ...

Kassel: Unbekannter schlägt Mann Weinflasche gegen den Kopf: Zeugen nach mutmaßlichem Raubversuch gesucht

Kassel - Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Nacht zum Sonntag in einem Hinterhof im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen einem 35 Jahre alten Mann eine Weinflasche gegen den Kopf, vermutlich um ihn berauben zu wollen. Das durch den Schlag leicht verletzte Opfer setzte sich jedoch zu Wehr und schrie laut um Hilfe, woraufhin der Unbekannte ohne Beute die Flucht ergriff. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach drei derzeit unbekannten Jugendlichen, die dem Opfer nach der Tat Hilfe angeboten hatten, sowie weiteren Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der Raubversuch ereignete sich gegen 0:30 Uhr in der Nacht zum Sonntag. Der 35-Jährige hatte sich zu dieser Zeit zum Entladen am Kofferraum seines in einem Hinterhof an der Wilhelmshöher Allee, zwischen Oetkerstraße und Pettenkoferstraße, abgestellten Autos aufgehalten, als sich plötzlich der Unbekannte näherte. Wie das Opfer schilderte, habe er sich umgedreht und sogleich den Schlag mit der Weinflasche seitlich gegen den Kopf bekommen. Die Flasche war dabei nicht zerbrochen. Durch seine Schreie seien Anwohner auf die Tat aufmerksam geworden, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Er habe den Mann noch bis zur Hupfeldstraße verfolgt, wo er ihn aus den Augen verlor und auf die drei Jugendlichen traf. Die Drei hätten ihn dann noch zurück zu seinem Fahrzeug begleitet, wo kurz danach die von einem Anwohner verständigte Polizeistreife eintraf. Der 35-Jährige begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung

Die Fahndung nach dem Täter verlief anschließend ohne Erfolg. Es soll sich um einen ca. 1,75 Meter großen, schlanken Mann mit mitteleuropäischem Äußeren gehandelt haben, der mit einer beige-braunen Jacke bekleidet war.

Die Ermittler des K 35 bitte Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Polizei zu melden.

