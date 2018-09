Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Unbekannter raubt ...

Kassel: Unbekannter raubt 39-Jährigem beim Online-Spiel das Smartphone: Zeugen gesucht

Kassel - Ein Unbekannter hat am gestrigen späten Dienstagabend einem 39-Jährigen beim Spielen eines Online-Spiels im Bereich des Märchenplatzes hinter der Matthäuskirche in Kassel-Niederzwehren das Smartphone geraubt. Mit dem blauen Huawei P Smart des Opfers im Wert von rund 200 Euro flüchtete der Täter anschließend in Richtung Frankfurter Straße. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der Raub ereignete sich gegen 23:15 Uhr. Wie der 39-Jährige gegenüber den zum Tatort gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo angab, hielt er sich auf dem Märchenplatz auf, um ein Online-Spiel zu spielen, wobei man virtuell "Pokémons" fangen muss. Dort sei der Unbekannte plötzlich auf ihn zu gekommen, habe ihn geschubst und ihm das Handy entrissen. Sein zweites Handy, das er ebenfalls in der Hand hielt, sei dabei runtergefallen und beschädigt worden. Er habe sich dadurch zudem leicht an der Hand verletzt. Der Täter sei dann in Richtung Frankfurter Straße / Korbacher Straße geflüchtet, wo er ihn aus den Augen verlor. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Es soll sich um einen ca. 20 bis 30 Jahre alten, etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann mit mitteleuropäischem Äußeren und schlanker Gestalt gehandelt haben. Der Täter soll Deutsch ohne Akzent gesprochen haben, dunkel gekleidet gewesen sein und augenscheinlich aus dem Drogenmilieu stammen.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de