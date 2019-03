Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Unfallflucht auf ...

Kassel: Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufszentrum im Franzgraben: Ermittler bitten um Hinweise

Kassel - Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße "Franzgraben" in Kassel-Wesertor ereignete. Ein 69-Jähriger aus Espenau hatte seine Mercedes C-Klasse dort in der Zeit von 16:30 bis 17:10 Uhr abgestellt und musste bei seiner Rückkehr einen größeren Unfallschaden auf der gesamten rechten Fahrzeugseite feststellen. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von ca. 3.000 Euro fehlte allerdings jede Spur. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten mögliche Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

