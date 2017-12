Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel - Unterneustadt: ...

Kassel - Unterneustadt: Wohnungseinbruch in der Salztorstraße: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel - Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nach einem Wohnungseinbruch in der Salztorstraße in der Kasseler Unterneustadt am gestrigen Mittwoch auf der Suche nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses hatte sich gestern in der Zeit zwischen 11:00 und 18:30 Uhr ereignet. Die Täter waren über ein auf der Gebäuderückseite in Richtung Fulda zeigendes Fenster in die Wohnung eingebrochen, das sie mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt hatten. Aus einem der Zimmer entwendeten sie mehrere Goldschmuckstücke sowie eine Damenarmbanduhr der Marke D&C und flüchteten mit der Beute anschließend in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die im Bereich der Salztorstraße am gestrigen Mittwoch möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

