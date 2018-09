Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Vermisste 12 ...

Kassel: Vermisste 12 Jahre alte Anjaly N. wohlbehalten aufgefunden; wieder zurück in Obhut ihrer Erziehungsberechtigten

Kassel - (Beachten Sie bitte unsere Pressemitteilung vom 3. September, 12:08)

Die vermisste 12 Jahre alte Schülerin Anjaly N. wurde am heutigen Montag, den 3.9.2018, gegen 16.30 Uhr, an der Wohnanschrift einer Freundin in Kassel wohlbehalten angetroffen. Durch Beamte des Polizeirevier Nord wurde die 12-jährige zurück nach Oberzwehren gebracht und dort in die Obhut der Mutter übergeben.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der Vermissten beteiligt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Bild der Vermissten, sofern möglich, aus der Berichterstattung zu löschen.

