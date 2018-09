Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel Vermisstensuche ...

Kassel Vermisstensuche nach Monika H.

Kassel - Bezug zur Pressemeldung vom 01.09.2018, 17:45 Uhr

Frau Monika H. wurde heute gegen 19:30 Uhr wohlbehalten in Obervellmar angetroffen und in das Diakonissenkrankenhaus nach Kassel zurückgebracht. Die Suchmaßnahmen wurden zurückgenommen. Bitte um Löschung der Öffentlichkeitsfahndung in der Presse.

Frank Jochheim, Polizeihauptkommissar

