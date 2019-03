Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Vermisster ...

Kassel: Vermisster Jeffrey K. ist wieder da

Kassel - (Beachten Sie bitte auch unsere Pressemitteilung vom Freitag, 22.03.2019, 14:13 Uhr)

Der bereits seit dem 17.02.2019 vermisste 16-jährige Jeffrey K. aus Kassel wurde am heutigen Samstag, 23.03.2019, nach einem Hinweis aufgrund der herausgegebenen Pressemitteilung wohlbehalten in der Kasseler Innenstadt angetroffen und in die Obhut der Erziehungsberechtigten gegeben.

Ich bitte um Herausnahme des zur Veröffentlichung bereitgestellten Fotos von Jeffrey K. aus dem Presseportal.

Frank Jochheim, Polizeihauptkommissar

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910 0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit Pressestelle Telefon: 0561/910 10 20 bis 23