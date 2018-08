Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Verwirrter Mann ...

Kassel: Verwirrter Mann nach Bedrohung mit Messer in Straßenbahn festgenommen

Kassel - Ein offenbar geistig verwirrter Mann bedrohte heute Morgen in einer Straßenbahn in der Kasseler Innenstadt mehrere Fahrgäste mit einem Messer. Beamte des Polizeireviers Mitte nahmen den aus Bulgarien stammenden 37-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, an der Haltestelle "Rathaus" beim Verlassen der Bahn fest und stellten bei ihm ein Küchenmesser sicher. Personen kamen bei dem Vorfall nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Den 37-Jährigen wiesen die Beamten anschließend in psychiatrisches Krankenhaus ein. Gegen ihn wird zudem wegen Bedrohung ermittelt.

Wie Zeugen den eingesetzten Beamten vor Ort berichteten, war der Mann zuvor an der Haltestelle "Mattenberg" in die Straßenbahn eingestiegen und soll sich bereits auffällig und aggressiv verhalten haben. Auf dem Weg in die Innenstadt habe er dann grundlos eine Auseinandersetzung mit einem anderen, derzeit unbekannten Fahrgast angefangen, die schließlich in einem kurzen Gerangel mündete. Danach soll der 37-Jährige diesen Mann, der am Rathaus die Bahn verlassen haben soll, und im weiteren Verlauf auch andere Fahrgäste mit dem Küchenmesser bedroht haben. An der Haltestelle "Rathaus" hatten die von Zeugen alarmierten und dorthin eilenden Streifen des Reviers Mitte den Tatverdächtigen gegen 8:20 Uhr beim Verlassen der Tram festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Mitte geführt und dauern an.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de