Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Vier Schüler auf ...

Kassel: Vier Schüler auf Schulgelände durch Hund leicht verletzt

Kassel - Die Schulleitung der Grundschule Harleshausen informierte die Kasseler Polizei am heutigen Mittwoch über einen Vorfall, der sich am Vortag auf dem Schulhof ereignet hatte. Ein Hund soll während einer Pause auf das Schulgelände gelaufen sein und dort vier Kinder leicht verletzt haben. Beamte des zuständigen Polizeireviers Süd-West haben daraufhin heute eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung an der Schule aufgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war das Tier offenbar zuvor seiner Besitzerin, einer 50-Jährigen aus Kassel, ausgebüxt. Ohne menschliche Begleitung war der Hund gegen 11:45 Uhr auf das Schulgelände gelaufen. Zunächst soll er Bällen dort spielender Schüler hinterhergejagt und im weiteren Verlauf auch an einigen Kindern hochgesprungen sein. Vier Schüler im Alter von einmal 7 und dreimal 8 Jahren trugen dadurch Kratzer davon, die nach erster Einschätzung überwiegend von den Krallen des Tiers und in einem Fall möglicherweise auch von einem Zahn des Hundes verursacht worden sein dürften. Ein fünftes Kind stürzte beim Weglaufen vor dem Hund und zog sich Schürfwunden zu.

Die weitere Sachbearbeitung wird nun bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West geführt. Durch die zuständige Ordnungsbehörde der Stadt Kassel waren der Hundhalterin wegen eines ähnlichen Vorfalls vor wenigen Wochen bereits Auflagen erteilt worden. Maßnahmen der Gefahrenabwehr hinsichtlich des Hundes mussten die Beamten des Reviers Süd-West am heutigen Tag nicht treffen, da die zuständige Behörde bereits Kenntnis von diesem Vorfall hatte und das Tier sich bereits nicht mehr in der Obhut der Frau befindet.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de