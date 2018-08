Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Vierergruppe in ...

Kassel: Vierergruppe in Karlsaue mit Marihuana im Rucksack unterwegs

Kassel - Einer Streife des Polizeireviers Mitte kontrollierte am gestrigen Mittwochnachmittag eine Gruppe von vier jungen Männern auf einer Wiese in der Karlsaue, unterhalb des Rosenhangs, auf. Da an dieser Stelle in der Vergangenheit durch die Polizei der Handel mit Betäubungsmitteln, überwiegend mit Cannabisprodukten, festgestellt wurde, führten die Beamten eine Personenkontrolle durch. Wie sich bei der Überprüfung des Quartetts im Alter von 16, 17 und zweimal 18 Jahren herausstellte, hatten auch einige von ihnen in der Vergangenheit bereits intensiver mit der Polizei wegen dieser Art von Delikten zu tun. Am gestrigen Tag bedeutete die Kontrolle für einen der 18-Jährigen erneutes strafrechtliches Ungemach. In dem Rucksack des jungen Kasselers fanden die Beamten rund 15 Gramm Marihuana, das in mehrere kleine Tütchen verpackt und offenbar fertig zum Verkauf portioniert war. Auch weitere, in seinem Rucksack aufgefunden Utensilien deuteten daraufhin, dass der 18-Jährige die Drogen nicht nur besitzt, sondern sie auch verkauft. Er musste die Streife anschließend mit zur Dienststelle begleiten und sich nun wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Sicherstellung des Marihuanas entließen sie ihn wieder auf freien Fuß.

