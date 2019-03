Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Von Lkw fallende ...

Kassel: Von Lkw fallende Steine beschädigen geparktes Auto in Pestalozzistraße: Polizei bittet um Hinweise

Kassel - Besonders ärgerlich verlief der gestrige Mittwochvormittag für einen 21-jährigen Audi-Besitzer im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen. Er hatte seinen Wagen nur kurz in der Pestalozzistraße abgestellt und war dabei offenbar das Opfer von unzureichend gesicherter Ladung eines Lkw geworden. Vermutlich von einem vorbeifahrenden Laster waren Steine heruntergefallen und hatten bei dem Audi Dellen und Kratzer auf dem Dach hinterlassen. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher.

Wie der 21-jährige Kasseler gestern bei der Erstattung der Anzeige gegenüber den Beamten des Polizeireviers Mitte angab, hatte er seinen schwarzen Audi A 3 in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 9:45 Uhr in der Pestalozzistraße in Höhe der Hausnummer 24 abgestellt. Als er dorthin zurückkam, musste er die frischen Beschädigungen an seinem Auto feststellen. Vom Verlierer der Steine fehlte allerdings jede Spur. Aufgrund des Schadensbildes gehen die Beamten davon aus, dass die Steine von einem vorbeifahrenden Lkw heruntergefallen waren.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Lkw oder seinen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

