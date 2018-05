Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel - Wehlheiden: ...

Kassel - Wehlheiden: Unbekannte entwenden neuen Mazda CX 5 in auffälligem Rot; Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kassel - Bislang Unbekannte entwendeten am gestrigen Montagmittag in der Nähe des Rotes-Kreuz-Krankenhauses im Kasseler Stadtteil Wehlheiden einen roten Mazda CX 5 mit dem amtlichen Kennzeichen KS - PB 3600. Nun bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des für Autodiebstähle zuständige K 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen, die Hinweise auf das Verschwinden des erst knapp zwei Monate alten SUVs im Wert von rund 40.000 Euro geben können, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, stellte die aus dem Landkreis Kassel stammende Besitzerin am gestrigen Montag, gegen 13:30 Uhr, mit Schrecken fest, dass ihr Wagen, den sie am Straßenrand in der Hansteinstraße, Ecke Grüner Waldweg geparkt hatte, geklaut worden war. Sie hatte ihren SUV zwar bereits Sonntagmittag ordnungsgemäß verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt, Zeugen konnten aber mit ihren Angaben die Tatzeit eingrenzen. Laut ihnen habe der auffällige rote Wagen am gestrigen Montag, gegen 10 Uhr, also rund dreieinhalb Stunden vor der Diebstahlsentdeckung, noch gestanden. Nach Angaben der Besitzerin hatte ihr Auto gerade mal knapp 2.000 Kilometer auf dem Tacho. Mit dem Mazda sind leider auch ein Kindersitz, persönliche Unterlagen und der Fahrzeugschein, der im Handschuhfach deponiert war, verschwunden.

Die Ermittlungen führen Beamte des für Autodiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel erbeten, Tel.: 0561 - 9100.

Torsten Werner Pressesprecher 0561 - 910 1020

