Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel - Wesertor: Reifen ...

Kassel - Wesertor: Reifen an fünf geparkten Autos zerstochen: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende, vermutlich im Laufe der Nacht zum Sonntag, die Reifen an fünf auf einem Parkplatz an der Mönchebergstraße, Ecke Kurt-Wolters-Straße in Kassel geparkten Autos zerstochen. Damit richteten sie einen Schaden von über 1.000 Euro an und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die mit den weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung betrauten Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die platten Reifen entdeckt hatte am Sonntagvormittag, gegen 10:30 Uhr, der Halter eines der beschädigten fünf Autos. An seinem Opel Astra war der hintere linke Reifen mit einem spitzen Gegenstand eingestochen worden. Bei vier weiteren auf dem Parkplatz einer ehemaligen Tankstelle abgestellten Fahrzeugen, einem Mercedes SUV, einem Smart fortwo, einem VW Golf und einem Ford S-Max hatten vermutlich ein und dieselben Täter ebenfalls einen oder sogar zwei Reifen zerstochen. Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, lässt sich die Tatzeit bislang auf die Zeit zwischen Samstagabend, 20:30 Uhr, und dem Zeitpunkt der Entdeckung der Schäden am Sonntag, gegen 10:30 Uhr, eingrenzen.

Zeugen, die den Ermittlern der Operativen Einheit Hinweise auf die Täter der Sachbeschädigungen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

