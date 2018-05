Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel - Wilhelmshöhe: ...

Kassel - Wilhelmshöhe: Unbekannte entwenden schwarzen VW Sharan; Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kassel - Bislang unbekannte Täter entwendeten heute Nacht einen schwarzen Sharan mit dem amtlichen Kennzeichen KS-MW 169 im Kasseler Stadtteil Wilhelmshöhe. Nun bitten die Ermittler der Kasseler Kripo Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie die am heutigen Morgen am Tatort in der Niederwaldstraße nahe der Hunrodstraße eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, teilte der 48-jährige Halter des Volkswagens mit, dass sein vor der Garage geparkter PKW entwendet wurde. Nach jetzigen Erkenntnissen fand der Diebstahl des schwarzen VW Sharan im Wert von 12.000 Euro aus dem Baujahr 2011 in der Zeit von Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, bis Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, statt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Nun erhoffen sich die für Autodiebstähle zuständigen Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo mit der Veröffentlichung des Falls, Hinweise aus der Bevölkerung zum Verbleib des Fahrzeugs und zu den Tätern zu bekommen. Diese werden unter der Tel.: 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel erbeten.

