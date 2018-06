Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel - Wolfsanger: ...

Kassel - Wolfsanger: Unfall zwischen Radfahrern auf dem R 1: Rennradfahrer schwer verletzt; drei Frauen gesucht

Kassel - Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen drei Frauen, die mit ihren Rädern am Fronleichnam auf dem R 1 bei Kassel-Wolfsanger in Richtung Fuldatal unterwegs waren. Das Trio hielt sich auf dem Radweg in Höhe der Endhaltestelle neben ihren Fahrrädern auf. Als der 54 Jahre alte Rennradfahrer die Gruppe passierte, trat eine der Frauen an die Seite und zwang ihn zur Vollbremsung. Der Rennradfahrer stürzte und verletzte sich am Oberkörper. Die drei Frauen sollen sich daraufhin in Richtung Fuldatal entfernt haben, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein anschließend verständigter Notarzt und der Rettungsdienst brachten den Verletzten schließlich mit Schlüsselbeinbruch und Hautabschürfungen in ein Kasseler Krankenhaus. Nun bitten die Ermittler die Frauen, oder Zeugen, die Hinweise auf das Trio geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Wie der 54-Jährige später bei der Polizei angab, ereignete sich der Zusammenstoß am vergangenen Donnerstag gegen 10:30 Uhr. Er war an dem Feiertag mit seinem Rennrad in Richtung Fuldatal unterwegs gewesen und habe das Trio neben ihren Fahrrädern stehend wahrgenommen. Von weitem machte er auf sich aufmerksam, woraufhin die Frauen sich an den Rand des Fahrradweges stellten. Als er kurz vor der Gruppe war, sei dann doch noch eine Dame herausgetreten und hatte ihn zur Vollbremsung gezwungen. Er stürzte anschließend über den Lenker, ohne mit den Frauen zusammen zu stoßen. Bei dem Sturz auf den Asphalt zog er sich schließlich die Verletzungen zu.

Der Radfahrer konnte eine Frau etwas besser beschreiben: Sie sei zwischen 40 und 50 Jahren alt, etwa 1,60 - 1,70 groß gewesen und habe dunkelblondes, schulterlanges, glattes Haar gehabt. Er beschrieb sie als Deutsche mit normaler Figur. Bekleidet sei sie mit dunkelblauer 3/4Hose und Freizeithemd gewesen. Sie schob ein Damenrad.

Nun erhoffen sich die Ermittler der Unfallfluchtgruppe mit der Veröffentlichung des Falls, Zeugenhinweise zu bekommen oder dass sich die Frauen melden. Hinweise werden unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei erbeten.

Torsten Werner Pressesprecher Tel.: 0561 - 910 1020

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de