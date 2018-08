Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Zwei ...

Kassel: Zwei Containerbrände in Bettenhausen: Keine Hinweise auf Straftaten

Kassel - Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es im Kasseler Stadtteil Bettenhausen auf zwei verschiedenen Firmengeländen jeweils zum Brand eines Containers. Wie die an beiden Brandstellen eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, haben sich bei den ersten Ermittlungen keine Hinweise auf Brandstiftung ergeben. In einem Fall gehen sie von einem technischen Defekt als Ursache für das Feuer aus, im anderen Fall ist die Ursache unklar, wobei sich jedoch ebenfalls keine Hinweise auf vorsätzliches Handeln ergeben haben.

Der erste Brand hatte sich gegen 16:10 Uhr auf dem Firmengelände eines Kfz-Händlers an der Sandershäuser Straße ereignet. Dort brannte Müll in einem größeren Abfallcontainer, wodurch auch der Container beschädigt worden war. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die genaue Ursache konnte nicht abschließend geklärt werden. Der zweite Brand ereignete sich gegen 16:30 Uhr bei einem Entsorgungsunternehmen an der Yorckstraße. Dort war es in einem verschlossenen Altpapiercontainer zu einer Rauchentwicklung gekommen. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Schwelbrand gelöscht und der Inhalt des Containers anschließend durch Mitarbeiter der ortsansässigen Firma mit einem Kipplaster entleert werden. In diesem Fall gehen die Beamten davon aus, dass der Schwelbrand durch einen technischen Defekt innerhalb des Containers verursacht worden war. Der Container selbst war bei dem Feuer nicht beschädigt worden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

